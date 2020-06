Ferran en boca de todos

Todo indica que el valenciano Ferran Torres estara en el derbi de la vuelta de La Liga del próximo viernes, el extremo que ha estado entre algodones después de que la pasada semana sufriera un accidente doméstico que le produjo una herida en la rodilla y no se ha ejercitado desde el pasado lunes ha vuelto en la mañana de hoy con lo que con 4 entrenamientos por delante apunta a su vuelta.

Además el de Foios está en el punto de actualidad, no solo por su vuelta a los entrenamientos sino también por su, hasta ahora, su no renovación. Una renovación que los valencianistas intentan cerrar pero, y según fuentes del propio Valencia, ahora mismo no existe ni negociación debido a que no hay respuesta a la oferta presentada por la entidad blanquinegra. Una situación que alberga pocas esperanzas en el Valencia de llegar a buen puerto, incluso con la creencia de que el futbolista lo tiene hecho con otro club, pèro con la convicción de que si no hay respuesta venderás al mejor postor.

La no respuesta de su agencia de representación no es algo novedoso en dicha forma de actuar, ya que con Jason, valencianista cedido al Getafe, sucedió algo parecido cuando no respondió al que fuera director deportivo del Levante, Vicente Blanco "Tito" a la oferta presentada cuando pertenecía a los granotas como aseguró en Onda Deportiva Valencia. Misma situación viven en Bilbao con Unai Núñez, jugador de la misma agencia de representación que milita en el Athletic y que según Rafa Alkorta, director deportivo de los bilbainos en Radio Euskadi, sigue esperando respuesta a las tres ofertas de renovación que han presentado por el joven jugador aunque acaba contrato en el 2023.

Actuaciones parecidas aunque veremos si con mismo desenlace, y todo esto a un año del final de su contrato, aunque lo bien cierto es que desde la parte del futbolista solo hay nuna cosa clara, el silencio.