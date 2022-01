Bordalás: "El equipo necesita urgentemente ayuda"

El Valencia se dejó remontar un 0-2 ante el Atleti en el Wanda en tan solo 45 minutos. El técnico José Bordalás reconocía que "es un día duro y es una pena. Hemos hecho una magnífica primera parte. Nos fuimos con un 0-2 y ellos hicieron cambios. Controlamos bien hasta que al equipo le dio puesto que tenemos jugadores que vienen de jugar domingo-miércoles. Hoy era el tercer partido que jugaban y nos hemos visto obligados a hacer cambios y está claro que los chicos que entran intentan ayudar pero les falta... hemos pagado la inexperiencia de estos chicos que les falta todavía mucho para competir este tipo de partidos".

Insiste en la llegada de refuerzos

Y volvía a insistir en que tienen que llegar refuerzos en este mercado invernal "nos ha faltado el oficio de los últimos instantes y no es la primera vez que nos pasa. Está claro y todos lo estamos viendo que el equipo necesita de manera urgente ayuda pero la necesita desde el verano. Si no llega lo pasaremos mal". Y añadía que "el equipo se echó atrás por el empuje del Atleti. Las fuerzas iban disminuyendo con jugadores que venían de disputar muchos minutos en pocas fechas .Si comparas la plantilla del Atleti con la nuestra ellos ha hecho cambios de jugadores que pueden ser titulares sin ninguna duda y eso les ha dado frescura. Nosotros ha sido al contrario".

A ocho días de que se cierre el mercado de invierno el Valencia no ha cerrado ni un solo fichaje pese a la urgencia que reclama su entrenador "quedan pocas fechas pero confiemos en que lleguen los jugadores acorde al nivel del Valencia. Ya lo dije en verano, tienen que llegar jugadores que nos mejores. Llegar jugadores que no nos mejoren no tiene ningún sentido".

Preguntado el porqué piensa que todavía no se haya cerrado ninguna incorporación contestaba que "se está trabajando en ello, eso es lo que me transmite el club y yo tengo que confiar hasta el último instante, es todo lo que puedo decirles en este momento".

Y recalcaba que "no sé los motivos por los que no han llegado aún pero el Valencia es un histórico y un equipo grande y si comparas las plantillas a día de hoy hay una diferencia enorme. Hemos podido comprobar que cuando nos hemos enfrentado a los equipos de media tabla hacia arriba nos faltan muchas cosas. Eso no se le escapa a nadie. Tenemos que ser realistas y esa es la realidad actual por eso cuando oigo hablar de Europa hay que tener los pies en el suelo y a día de hoy el equipo tiene que pensar en otras cosas. Tenemos que ser realistas y ahora mismo estamos donde tenemos que estar aunque nos gustaría estar más arriba. Yo creo que el club entiende y no se le escapa las necesidades que tiene la plantilla".