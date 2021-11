Bordalás: "Si creemos que somos buenos por empatar ante el Atleti vamos por mal camino"

LEER MÁS Valencia y Atlético se reparten los puntos en un festival de goles en Mestalla

Pese a la euforia de Mestalla con el gol de Hugo Duro que suponía el empate en el último minuto ante el Atleti. Pese a la remontada con un 1-3 en el tiempo de descuento, el entrenador del Valencia José Bordalás ha sido muy crítico y ha reconocido que hay muchas cosas que mejorar. "Soy una persona que no se deja llevar por los resultados. Hay partidos que hemos perdido y he felicitado a mi equipo porque hemos hecho las cosas bien y el rival ha estado más acertado. A pesar de este subidón que nos llena de satisfacción por el esfuerzo, porque el equipo nunca ha bajado los brazos, porque ha creído en que podía conseguir el empate y lo ha conseguido. Al margen de eso tenemos que mejorar en ese aspecto que todos sabemos. No podemos obviar la realidad porque estaríamos engañándonos si nos creemos que somos muy buenos porque hemos conseguido empatar al Atleti vamos por el mal camino. Tenemos que tener humildad y saber en que tenemos que mejorar. Hay cosas que hacemos muy bien pero hay aspectos del juego que hay que corregir y mejorar".

Mejorar la solidez defensiva

Y esos aspectos a mejorar los tiene claro Bordalás. Para el alicantino pese al empate "estoy contento con el esfuerzo de los chicos. Hay que felicitar a la afición porque ha estado en todo momento hasta el último momento con el equipo dándole energía. No estoy contento porque no es lo que quiero. El equipo se parece a lo que quiero cuando ya nos golpearon, cuando nos vemos perdidos y eso no puede ser. Falta oficio y no podemos conceder los goles que concedemos. Tiene mérito empatar en los últimos minutos ante el Atleti. No es fácil remontarle pero me hubiera gustado otro guion para este partido. Tenemos que mejorar esos aspectos porque el segundo y tercer gol son evitables. No podemos esperar a reaccionar cuando estamos con el agua al cuello".

Demasiados goles encajados

La faceta defensiva y los goles encajados con el caballo de batalla del Valencia de Bordalás. "He felicitado a los chicos por el empate pero les he dicho que tenemos que mejorar. No podemos esperar porque esto es primera división y hay mucha exigencia. No puedes encajar veinte goles en trece jornadas, es una auténtica barbaridad. Si no cerramos la hemorragia lo pasaremos mal. Tenemos que ser mucho más contundentes, más fuertes, más fiables. Tenemos un subidón de alegría por el punto conseguido y haberle dado la vuelta a un resultado adverso pero la realidad es que tenemos que mejorar, obviamente".