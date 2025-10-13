Vicente Vallés: "No conceder entrevistas es una autodescripción para mal"

El asesinato del ruso Mijaíl Serkin en 2024, máximo responsable del servicio de inteligencia exterior ruso, es la mecha que prende una trama cargada de misterio, espionaje y periodismo en un juego en el que el lector tendrá que decidir se trata de una ficción o de la pura realidad.

El periodista y presentador de Antena 3, Vicente Vallés, regresa a la novela con "La caza del ejecutor", su segunda obra de ficción, tras convertirse "Operación Kazán" en uno de los referentes del thriller geopolítico. La voluntad del profesional de la información es clara: hacer reflexionar al autor para que se haga preguntas. "Todos los acontecimientos reales en los que está incrustada la historia de ficción se han producido en el último año y medio", desvela el también escritor.

¿Qué diferencia a un periodista de un espía?

La "atracción" de Vallés por el espionaje se remonta a esas novelas de las que se nutría cuando todavía no podía imaginar que algún día vería su nombre en la autoría de una de ellas: "Espías y periodistas queremos conseguir datos que alguien quiere que no se sepan. Pero los periodistas lo primero que hacemos es contarlo, mientras que los espías solo se lo cuentan a un número limitado de personas que luego tienen que tomar decisiones. Pero también nos diferenciamos en la manera de conseguir esos datos", cuenta el madrileño.

Entre el silencio y el ruido

Preguntado sobre el panorama político actual, Vallés responde que "es peor el ruido que el silencio, cuando el primero es excesivo. Y vivimos en un tiempo de ruido en muchos ámbitos". "Lo de no conceder entrevistas es una autodescripción. Cuando un personaje público que, por su propia naturaleza, tiene una cierta obligación de transparencia que, entre otras cosas, incluye conceder entrevistas en los medios, si no lo hace se autodescribe, y para mal", reflexiona y añade que "esa parte de oscurantismo también tenemos que poner de relieve los periodistas".