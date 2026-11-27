SETANTA arquitectura inauguró ayer su nuevo estudio en Albal, unas instalaciones de más de 400 m² situadas en la calle Hernández Lázaro, 180. La apertura marca una nueva etapa para el estudio, que anunció durante el acto su intención de convertir la sede en un espacio de encuentro e intercambio de conocimiento para los profesionales del sector.

La zona polivalente que acogió la inauguración será también escenario de futuras charlas, presentaciones y encuentros sobre vivienda, urbanismo y arquitectura. Con esta iniciativa, SETANTA quiere dar continuidad a la actividad del espacio más allá del trabajo diario del equipo y favorecer la conversación entre los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de las ciudades.

Durante su intervención, Paula Calabuig, socia del estudio, recordó el origen del nombre SETANTA: el número 70 del inmueble donde se ubicó el primer estudio en Albal. Una referencia a sus comienzos que hoy da nombre al proyecto compartido por sus cuatro socios y mantiene el vínculo con la historia de la firma.

Calabuig agradeció al equipo su compromiso con el trabajo y su contribución al camino recorrido hasta esta nueva etapa. Los socios reconocieron también la labor de las empresas que han participado en la transformación de las nuevas instalaciones y dedicaron unas palabras de agradecimiento a sus familias.

La inauguración contó con la participación de María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, que ofreció la charla «Radiografía del mercado de la vivienda». Durante su exposición, Matos advirtió del grave desequilibrio entre oferta y demanda y señaló que la Comunitat Valenciana necesitaría 250.000 viviendas para equilibrar el mercado, según la estimación que trasladó a los asistentes.

La especialista destacó la dimensión del desafío, aunque también apuntó a la posibilidad de abordarlo progresivamente mediante el esfuerzo conjunto de los distintos agentes implicados. Su intervención incorporó al encuentro una reflexión sobre los retos del sector residencial, una temática que tendrá continuidad en las actividades que SETANTA prevé impulsar desde su nueva sede.

Con esta apertura, el estudio da un nuevo paso en una trayectoria iniciada en Albal en 1987. Especializado en edificación residencial plurifamiliar y con un equipo de más de veinte profesionales, SETANTA mantiene su vinculación con el municipio en esta nueva etapa.