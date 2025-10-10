Música

"Segunda capa", la segunda vida en forma de álbum del grupo castellonense Palo Domado

La formación de Benicarló presenta su nuevo trabajo y anuncia nuevas fechas en València y en diversos puntos de España

ondacero.es

Valencia |

El último álbum de Palo Domado, "Segunda capa", nace como una segunda vida del grupo de rock alternativo -así se definen- de Benicarló. Además del nombre del nuevo disco, se trata del nombre de una de las canciones que van lanzando cada poco tiempo para ir descubriendo a mordiscos lo nuevo de este grupo de amigos de la comarca del Baix Maestrat de Castellón.

"Cuerpos para vivir" o "Niño perdido" son los nombres de los otros temas que incluye el álbum y que figuran en varias listas nacionales de Spotify. Los castellonenses ya tienen numerosas fechas para subirse a escenarios en múltiples puntos de España, incluída València. Este 9 de octubre, además, la banda estrenó "La danza del ciervo", aunque aún quedan títulos por descubrir.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer