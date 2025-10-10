"Segunda capa", la segunda vida en forma de álbum del grupo castellonense Palo Domado

El último álbum de Palo Domado, "Segunda capa", nace como una segunda vida del grupo de rock alternativo -así se definen- de Benicarló. Además del nombre del nuevo disco, se trata del nombre de una de las canciones que van lanzando cada poco tiempo para ir descubriendo a mordiscos lo nuevo de este grupo de amigos de la comarca del Baix Maestrat de Castellón.

"Cuerpos para vivir" o "Niño perdido" son los nombres de los otros temas que incluye el álbum y que figuran en varias listas nacionales de Spotify. Los castellonenses ya tienen numerosas fechas para subirse a escenarios en múltiples puntos de España, incluída València. Este 9 de octubre, además, la banda estrenó "La danza del ciervo", aunque aún quedan títulos por descubrir.