Sara Navarrete, psicóloga experta en bullying; "Hay que ejercer control parental en redes, pero trabajar también el pensamiento crítico"

Este jueves “La Plaza” de Más de Uno Valencia aborda lo que sigue sucediendo en muchos centros educativos y que, en muchas ocasiones, solo son conscientes de ello los que lo padecen en silencio: el acoso escolar.

Sara Navarrete en "La Plaza"

En medio de este paisaje invisible, se encuentra Sara Navarrete, una de esas profesionales que dedican su vida a comprender y sanar el daño que deja la violencia en las escuelas. Ella es psicóloga, directora del Centro de Psicología Clínica de Valencia y experta en esta problemática.

Cada vez se denuncia más

Este 6 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar y el mensaje de los expertos es claro: se trata de unas situaciones que cada vez se registran más, debido, en gran parte, por la mayor voluntad de denunciar, visibilizar y mediatizar. Otro de los grandes retos de estos profesionales al respecto son las redes sociales. Al respecto, Navarrete es clara: "Hay que ejercer control parental en redes, pero trabajar también el pensamiento crítico y la autoestima".