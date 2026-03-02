Roig Arena organiza un espectáculo de drones gratuito los días 13 y 14 de marzo

Como preámbulo a los días grandes de Fallas, Roig Arena ha programado un espectáculo gratuito de drones junto al recinto. Serán tres pases que tendrán lugar los días 13 y 14 de marzo: uno en la noche del viernes 13 de marzo (con inicio a las 00.15 horas); y dos el sábado 14 de marzo (el primero a las 19.30 horas y el segundo a las 23.00 horas).

Los asistentes están convocados en la explanada situada en la calle Ángel Villena, ubicado junto al acceso principal al Roig Arena (Acceso C2). En este show único de luces y drones, la fachada del recinto pasará a ser parte del espectáculo, integrándose en una coreografía aérea con 350 drones que los visitantes podrán disfrutar exclusivamente durante estas dos noches.