Resolvemos las dudas de los oyentes: trucos clave para entender y ahorrar en la factura de la luz

Las llamadas horas valle —las más económicas— siguen generando muchas dudas entre los consumidores. Estas se sitúan entre las 00:00 y las 08:00 de lunes a viernes, y durante todo el día en fines de semana y festivos nacionales. Sin embargo, desde Gana Energía insisten en que no es necesario alterar la rutina diaria para aprovecharlas al máximo. De hecho, con un uso habitual ya se concentra gran parte del consumo en tramos económicos, por lo que resulta más relevante contar con un buen precio del kWh y evitar servicios innecesarios que obsesionarse con el reloj.

Otra de las cuestiones más frecuentes tiene que ver con el mercado regulado, donde el precio de la electricidad varía constantemente. Este sistema depende de una subasta diaria influida por factores como la producción renovable o el coste del gas, lo que explica por qué la factura cambia cada mes. Frente a ello, las tarifas de precio fijo ofrecen estabilidad al mantener el mismo coste durante un periodo determinado, normalmente 12 meses. No obstante, ambas opciones pueden ser útiles según el contexto, ya que las tarifas variables permiten beneficiarse de bajadas puntuales del mercado.

La potencia contratada es otro de los elementos clave para ahorrar en la factura. Se trata de un coste fijo que se paga todos los meses, independientemente del consumo, por lo que ajustarlo a las necesidades reales del hogar puede suponer un ahorro significativo. Según los expertos, reducir un solo kilovatio puede traducirse en entre 40 y 60 euros menos al año. La recomendación es calcular qué electrodomésticos se utilizan simultáneamente y adaptar la potencia en función de ese uso real, no del número total de aparatos disponibles.

Por último, el interés por las placas solares sigue creciendo, especialmente en viviendas con mayor consumo energético. La inversión suele amortizarse en un plazo de entre cinco y ocho años, aunque depende de factores como el tamaño de la instalación o las ayudas disponibles. Además, la energía que no se consume puede almacenarse en baterías físicas o compensarse en la factura a través de sistemas virtuales, lo que permite incluso reducir el coste mensual a cero en algunos casos.

Escucha el podcast con todas las preguntas y respuestas de nuestros oyentes con la participación de Concha Molina de Gana Energía.