Pasqual & Sheila crece en València con un nuevo espacio dedicado a la cocina saludable y el producto de temporada

Consolidado como una de las propuestas gastronómicas más singulares de la ciudad, Pasqual & Sheila amplía su presencia en València con la apertura de un segundo restaurante en la Avenida de Francia, 14.

La cocina

Tal y como explica el manager del proyecto en València este miércoles en Más de Uno Valencia, Yan Trankou's, el nuevo establecimiento mantiene la identidad que ha convertido a la marca en un referente: una cocina de inspiración internacional con guiños al producto local, un espacio luminoso de diseño cuidado y una amplia terraza pensada para disfrutar de desayunos, comidas, meriendas y cenas al aire libre durante todo el año.

Una oferta "cada vez más saludable"

Una apertura que coincide con un auge de los conceptos gastronómicos que apuestan por una alimentación equilibrada, el producto de temporada y propuestas pensadas para deportistas y personas activas. En el caso de Pasqual & Sheila, el restaurante incorpora un menú high protein dirigido a quienes buscan una alimentación equilibrada y rica en proteínas.

Además, también presentan una carta estacional basada en ingredientes frescos y de temporada que incluye elaboraciones como el salmón al miso con verduras, el gazpacho con gambas o la ensalada de roast beef.