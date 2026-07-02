¿Ovnis en Valencia?: los testimonios y casos más sonados

Durante siglos la humanidad se ha preguntado si se encuentra sola en el universo. Con motivo del Día Mundial de los Ovnis, celebrado este jueves 2 de julio, Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), describe algunos de los casos más llamativos relacionados con este tipo de fenómeno en la Provincia de Valencia, como el conocido como ‘Caso Manises’, ocurrido en 1979.

Caso Manises

Uno de los casos más llamativos de la historia ufológica de España se produjo en Valencia. Conocido como el ‘Caso Manises’, el incidente tuvo lugar el 11 de noviembre de 1979 cuando un avión comercial con 109 pasajeros se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto valenciano.

Luces rojas

El avión cubría la ruta Palma de Mallorca-Tenerife pero fue en la zona aérea entre Ibiza y Alicante donde el piloto avistó unas luces rojas. El suceso provocó que el Ejército de Aire interviniera para ver qué estaba ocurriendo. Así, un caza del cuerpo militar despegó desde la base de Los Llanos (Albacete) para interceptar las luces, lo que resultó ser una persecución sin éxito.