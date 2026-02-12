Mercado inmobiliario en 2026: ¿es imposible comprar vivienda en Valencia?

El mercado de la vivienda sigue generando muchas dudas en 2026. En Más de uno Valencia hemos hablado con Antonio Lorenzo, bróker hipotecario, para entender cómo arranca el año en ventas, compras y alquileres.

Valencia capital continúa tensionada, con precios elevados y mucha demanda, aunque en zonas del área metropolitana todavía se pueden encontrar algunas oportunidades.

¿Hay hipotecas al 100%?

Sí, es posible conseguir financiación al 100% del precio de compraventa en determinados perfiles, aunque es necesario contar con ahorros para cubrir impuestos y gastos. Cada caso debe estudiarse de forma personalizada.

Comprar en pareja y vivienda turística

Sobre la compra en pareja, Antonio recomienda no dar por hecho el 50-50 sin analizar ingresos y situación de cada uno. Una buena planificación evita problemas futuros.

En cuanto a la vivienda turística, influye en determinadas zonas, pero no es el único motivo del encarecimiento: también afectan la falta de oferta, la alta demanda y el contexto económico.

Jóvenes compradores

Para los jóvenes con ahorros y nuevo empleo, es clave estudiar bien la estabilidad laboral y la capacidad real de pago antes de lanzarse a comprar.

Para dudas o asesoramiento personalizado, se puede contactar con Antonio Lorenzo en su web o seguir sus consejos en Instagram @antoniolorenzohenarejos.