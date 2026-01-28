Sociedad

El reto de un vecino de Benaguasil: más de 10 años caminando descalzo para acabar con el edadismo laboral

El valenciano se ha sumado a otras causas, como la donación de sangre o la lucha contra el cáncer

Valencia |

La historia de Juan Manuel Darijo, un vecino de Benaguasil, es un ejemplo de superación, constancia y lucha. Darijo tiene 67 años y desde hace once recorre miles de kilómetros descalzo.

El reto de Juan Manuel

Lo que empezó como un pequeño pasatiempo, se ha convertido en una forma de protesta y de visibilidad. Después de perder su trabajo a los 50 años, se encontró con la barrera de volver al mercado laboral cuando se supera esa edad. Desde entonces camina descalzo para que nadie olvide que el edadismo laboral existe y que detrás de las cifras hay personas y mucho esfuerzo.

Ha caminado desde Benaguasil hasta los Pirineos, este fue el primer reto, pero desde entonces no ha parado, sumando a su causa otras como la donación de sangre o el cáncer.

"Solo soy una gota"

Sobre su cometido, el valenciano lo explica así en Más de Uno Valencia: "Yo soy una gota. Una gota no hace nada, pero muchas sí".

