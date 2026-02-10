Wellnest Studio: el movimiento consciente que conecta cuerpo, mente y comunidad en Valencia

Wellnest Studio surge de la visión de Fabiana Di Fulvio, quien quiso crear un lugar donde el entrenamiento fuera más allá del físico. “La idea era combinar Pilates, fuerza y cardio con calor infrarrojo a 35 °C, para alinear cuerpo y mente”, explica Fabiana. Clases como Hot Pilates, Hot Strength, Hot Endurance o Hot Recovery no solo mejoran la fuerza y la flexibilidad, sino que buscan generar una experiencia consciente, donde cada movimiento tiene un propósito y un impacto directo en el bienestar emocional.

Fabiana ha destacado en una entrevista en Más de uno Valencia que la clave del estudio es el enfoque personalizado: “Cada persona es diferente y nuestro objetivo es que se sienta acompañada en su proceso. La relación cuerpo-mente se trabaja en cada sesión, y eso marca la diferencia frente a un entrenamiento convencional”.

Construyendo comunidad y visibilidad

La otra pieza fundamental de Wellnest es la comunicación y marketing, liderada por Marta Ferrando. “Nuestro reto fue dar voz e identidad a la marca, transmitiendo valores como equilibrio, consciencia y cercanía”, comenta Marta. Para ella, el storytelling, el diseño el propio centro ubicado en Ruzada (C. de Puerto Rico, 28) y los contenidos digitales han sido esenciales para conectar con la comunidad de Valencia y más allá.

Gracias a esta estrategia, Wellnest no solo ofrece clases, sino que ha creado un entorno de confianza y pertenencia, donde los alumnos comparten sus progresos, retos y experiencias. Testimonios de alumnos que han encontrado equilibrio físico y mental muestran que el estudio va más allá de un gimnasio: es un espacio de transformación personal.

Mirando hacia el futuro

Tanto Fabiana como Marta coinciden en que la visión de Wellnest es seguir creciendo y evolucionando, ampliando programas y experiencias que integren bienestar, movimiento y comunidad. “Queremos que cada persona que pase por aquí sienta que dar el primer paso hacia cuidarse es fácil y motivador”, concluye Fabiana.

Si aún no conoces Wellnest Studio, el consejo es simple: animarse a empezar, explorar sus sesiones y descubrir cómo un entrenamiento consciente puede transformar tu cuerpo, tu mente y tu día a día.