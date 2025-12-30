Más de 1.000 personas atendidas por Reconstruye+ tras la DANA de 2024 en la Comunitat Valenciana

Más de un año después de la DANA de 2024, el proyecto Reconstruye+ concluye su intervención en varias de las zonas más afectadas de la provincia de València, tras haber atendido a más de 1.000 personas. La iniciativa ha desarrollado acciones de apoyo, orientación y acompañamiento social y emocional en municipios duramente golpeados por el temporal.

Desde su inicio, Reconstruye+ ha estado presente en 19 poblaciones, incluyendo distintos municipios y pedanías del sur de la ciudad de València, y ha trabajado de manera coordinada con cerca de 50 entidades sociales, educativas y culturales, además de administraciones locales. Este trabajo en red ha permitido poner en marcha talleres, actividades comunitarias, apoyo emocional, asesoramiento administrativo y actuaciones en espacios de uso común, adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Según Chemi Galiano, responsable del proyecto, el valor principal de Reconstruye+ ha sido la cercanía con las personas afectadas y la coordinación con el tejido local, elementos clave para dar una respuesta eficaz en un contexto de emergencia prolongada.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

La Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana ha acompañado el proceso desde el inicio, reforzando la coordinación entre entidades. Actualmente, más de 80 organizaciones continúan trabajando en los municipios afectados, recordando que la recuperación tras la DANA es un proceso largo que aún requiere seguimiento y apoyo continuado.