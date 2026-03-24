CONSULTORIO

Leer la factura de la luz en directo: las tres claves para ahorrar sin complicaciones

En el Consultorio de Gana Energía llevamos a cabo un ejercicio práctico poco habitual: abrir una factura de la luz en directo y aprender a entenderla paso a paso. Con la ayuda de Concha Molina, responsable de Comunicación, los oyentes han descubierto que revisarla puede suponer un importante ahorro anual

ondacero.es

Valencia |

La mayoría de los consumidores reconoce que no entiende su factura eléctrica y, por eso, suele limitarse a mirar el importe final antes de cerrarla. Sin embargo, este hábito puede salir caro. Según hemos analizado en el consultorio de Gana Energía, no revisar los detalles implica no detectar subidas de precio o servicios añadidos innecesarios. Frente a esa idea de complejidad, el mensaje fue claro: comprender una factura es más sencillo de lo que parece si se sabe dónde mirar.

El análisis se ha centrado en tres elementos fundamentales. El primero, la potencia contratada, un coste fijo que se paga todos los meses independientemente del consumo. Ajustarla a las necesidades reales puede suponer un ahorro inmediato. El segundo, el término de energía, donde se refleja el consumo y el precio por kilovatio hora. Aquí es clave comprobar si el precio ha subido con el tiempo o si existen ofertas engañosas que encarecen el coste global.

Por último, hemos puesto el foco en los servicios adicionales, como mantenimientos o asistencias, que muchas veces pasan desapercibidos y pueden sumar más de 150 euros al año sin utilizarse. Con solo revisar estos tres aspectos —potencia, precio del kWh y extras— cualquier usuario puede detectar margen de mejora. La conclusión es clara: abrir y entender la factura no solo elimina dudas, sino que puede traducirse en un ahorro significativo sin necesidad de reducir el consumo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer