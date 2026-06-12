Juan Belda presenta su primer disco: un viaje musical con aroma a Mediterráneo

Aunque La otra cara del color azul sea su primer álbum de larga duración, Juan Belda lleva años construyendo una sólida trayectoria en la música. Guitarrista en proyectos como Ciudad Jara o Hey Kid, además de compositor y productor para otros artistas, el valenciano reúne ahora en catorce canciones un universo propio marcado por la identidad, la memoria y el vínculo con la tierra.

La otra cara del color azul

Grabado y producido en Estudios Arrecife, el espacio creativo que comparte con su hermano Cris Belda, el disco está atravesado por la luz del Mediterráneo, los paisajes valencianos y la idea de hogar que recorre buena parte de sus letras. Canciones como La Vida Mejor o Cuando la vida aprieta reflejan una propuesta sincera y luminosa que consolida una nueva etapa artística para un músico que ha decidido poner su voz y sus historias en primer plano.