HEKA, la marca de skincare fabricada en Valencia que se inspira en Cleopatra

El skincare ha dejado de ser simplemente una tendencia para convertirse, cada vez más, en una forma de entender el cuidado personal. Con el paso del tiempo somos más conscientes de las rutinas que seguimos y de los productos que utilizamos.

En este contexto nace HEKA, una marca producida en Valencia, que combina ciencia, tecnología, sensorialidad y resultados visibles, con una visión de la belleza que va más allá de la cosmética al celebrar la fuerza femenina y el autocuidado.

Caro Alonso Delconte, nacida en Tucumán (Argentina) es la cofundadora de HEKA, marca que impulsó con su llegada a España porque siempre ha sentido fascinación por el universo de la belleza y, especialmente, por las historias que revelan la fuerza que hay detrás de las mujeres.

La simbología detrás de la marca

Según la leyenda que inspira el universo de la marca, HEKA era el oráculo al que Cleopatra acudía en busca de guía antes de tomar decisiones importantes. Una figura vinculada a la sabiduría y la magia que da nombre a la firma. Cleopatra, por su parte, simboliza el poder femenino que HEKA reconoce en sus “Cleopatras del siglo XXI”: mujeres fuertes que dan importancia al cuidado propio.