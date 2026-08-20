Fiestas

Arrancan los Moros y Cristianos de Ontinyent

Hablamos con Sergio Francés, Primer Tro de los Chanos de este 2026, para descubrir cómo se viven unas fiestas tan especiales cuando, además de disfrutarlas, se tiene la responsabilidad de representar a toda una comparsa

ondacero.es

Valencia |

Ontinyent ya está inmersa en sus días grandes de Moros y Cristianos, declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional. La programación comenzó el pasado viernes 14 de agosto y, desde entonces, la ciudad se prepara para afrontar los actos centrales de unas fiestas que vuelven a reunir a miles de festeros y visitantes.

Sergio con su mujer e hijas
Sergio con su mujer e hijas | Sergio Francés

Sergio Francés, Primer Tro de los Chanos este 2026, comparte en Más de Uno Valencia cómo es la llegada de uno de los días más esperados (la Entrada de Moros y Cristianos) y cómo vive esta semana como representante de su comparsa.

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