Arrancan los Moros y Cristianos de Ontinyent

Ontinyent ya está inmersa en sus días grandes de Moros y Cristianos, declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional. La programación comenzó el pasado viernes 14 de agosto y, desde entonces, la ciudad se prepara para afrontar los actos centrales de unas fiestas que vuelven a reunir a miles de festeros y visitantes.

Sergio con su mujer e hijas | Sergio Francés

Sergio Francés, Primer Tro de los Chanos este 2026, comparte en Más de Uno Valencia cómo es la llegada de uno de los días más esperados (la Entrada de Moros y Cristianos) y cómo vive esta semana como representante de su comparsa.