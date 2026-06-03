La Diputació destina 250.000 euros a apoyar proyectos para generar oportunidades y servicios en municipios rurales

La Diputació de València, a través del área de Desarrollo Territorial Sostenible, ha publicado una nueva convocatoria de ayudas dirigida a entidades sin ánimo de lucro para impulsar proyectos de dinamización socioeconómica en municipios rurales y en riesgo de despoblación de la provincia.

La convocatoria cuenta con una dotación global de 250.000 euros y tiene como objetivo apoyar iniciativas capaces de generar oportunidades, mejorar servicios y contribuir a fijar población en las comarcas de interior.

El diputado responsable del área, Avelino Mascarell explica que "la lucha contra la despoblación no se puede abordar únicamente desde las administraciones", y pone el foco en "las asociaciones y entidades sociales como elementos de referencia para dinamizar nuestros municipios y generar oportunidades". "Con esta convocatoria queremos darles herramientas para que puedan seguir desarrollando proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas que viven en el interior de la provincia", concluye Mascarell.

Así, las ayudas financiarán proyectos que afronten de manera directa el reto demográfico, ya sea mediante acciones innovadoras, actividades de formación y sensibilización, iniciativas de modernización de los sectores productivos o propuestas que contribuyan a aprovechar el potencial económico y social de los municipios rurales.

Entre las actuaciones que pueden optar a estas subvenciones se encuentran proyectos relacionados con el emprendimiento, la diversificación económica, la digitalización, la mejora de la competitividad o la recuperación de sectores tradicionales, así como otras iniciativas con impacto positivo para el desarrollo local.

La dotación económica podrá cubrir hasta el 90% del coste de los proyectos, con un máximo de 36.000 euros por entidad beneficiaria. Cada entidad podrá presentar una única propuesta, que deberá contar con un presupuesto mínimo de 10.000 euros.