"Cónsul": la nueva apuesta histórica de Luis Borrajo que mezcla romance, peligro y secretos coloniales

El valenciano publica su primer libro tras más de uno año de documentación sobre el "Nuevo Mundo"

Cónsul” es el título de la nueva novela del valenciano Luis Borrajo, que arranca con una pregunta;“¿Qué harías si tu única oportunidad de redención fuese también tu mayor peligro?”. Una novela histórica de aventuras y romance que transporta a los lectores a las exóticas tierras del Nuevo Mundo y a sus secretos más oscuros.

Hugo de Orduña

Borrajo presenta en Más de Uno Valencia la historia de Hugo de Orduña, quien ha pasado toda su vida intentando limpiar el honor de su familia, manchado por una acusación de traición que los persigue como una sombra. Cuando recibe una misión ultrasecreta del mismísimo príncipe Fernando para viajar a Nueva España como espía, Hugo ve por fin la oportunidad de restaurar su apellido para siempre.

Para su creador, se trata de una aventura épica de honor, traición y amor, que también reflexiona entorno a una segunda pregunta: ¿Qué tipo de hombre quieres ser?

