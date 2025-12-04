La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia impulsa la gastronomía de Pobles del Sud con una nueva guía digital y acciones sostenibles

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, presenta ‘Gastronomía de Barrios – Pobles del Sud’, una nueva iniciativa integrada en el proyecto municipal “Turismo de Barrios”. El objetivo es apoyar al sector hostelero de las pedanías afectadas por la DANA y avanzar hacia un modelo turístico más competitivo, sostenible y vinculado a la identidad local.

La pieza central de la campaña ha sido el desarrollo de una Guía Gastronómica digital en formato web, que incluye información de interés y servirá como apoyo para que visitantes y residentes tengan más información sobre los establecimientos hosteleros de Pobles del Sud: Castellar-l’Oliveral, La Torre, Forn d’Alcedo, El Saler, Pinedo, El Palmar y el Perellonet. En ella se incluye información detallada de los más de 25 negocios que participan en la iniciativa, de los que se ofrece información detallada de sus especialidades, precio medio del menú, horarios, ubicación a través de un mapa interactivo y otros datos de interés.

Además, incorpora recetas típicas de la zona como pueden ser la Paella Valenciana o el All i Pebre, junto con información sobre el patrimonio gastronómico local, su historia y sus singularidades agrícolas, que han moldeado y determinado la singularidad culinaria de estas pedanías. Con ello se busca preservar las tradiciones locales y poner en valor la riqueza de la gastronomía autóctona.

Compromiso con la Sostenibilidad

La campaña, además, pretende impulsar las buenas prácticas ambientales en el sector hostelero, como resultado del compromiso que Hostelería Valencia y el Ayuntamiento tienen con la sostenibilidad. Para ello se ha llevado a cabo una acción destinada fomentar la reducción del desperdicio alimentario y minimizar el uso de plásticos de un solo uso.

Los establecimientos que forman parte de la acción han recibido envases reutilizables para repartir entre los clientes que deseen llevarse la comida sobrante. Así, si el comensal no termina su ración puede llevársela en este recipiente que además podrá volver a usar en futuras ocasiones al acudir a establecimientos, contribuyendo activamente al cuidado del entorno y promoviendo un consumo responsable.

Las propuestas

La campaña pone de relieve la amplia variedad culinaria existente en Pobles del Sud. La guía recoge establecimientos emblemáticos de la zona que ofrecen recetas tradicionales como paellas valencianas, all i pebre, fesols i naps o el arroz caldoso de bogavante. Opciones disponibles en restaurantes como Ca Pepe, Restaurante Robert o L’Establiment.

Muchos de estos locales trabajan con productos de proximidad y km 0, procedentes de la huerta y del entorno de l’Albufera, destacando su compromiso con la economía local.

La guía incluye también locales con propuestas más especializadas o singulares, establecimientos que permiten probar otro tipo de platos, dependiendo del establecimiento elegido. Opciones para todos los gustos, que encarnan la tradición de un barrio cuya gastronomía está en constante expansión. En este sentido, destacan opciones como Abrasador Kodiak, especializado en carnes a la brasa de crianza propia o Pizzeria Di Marco, especializado en pizzas, pero con toques de su entorno.

Todos los restaurantes que participan tienen un denominador común, la riqueza de las tierras que los rodean. Se establecen en una comarca que históricamente ha suministrado verduras, hortalizas y frutas a buena parte de la ciudad de Valencia. Es por ello por lo que Pobles del Sud ha tenido y tiene un patrimonio gastronómico envidiable que sigue manifestándose y transformándose para satisfacer a los visitantes que visitan la zona en busca de una experiencia culinaria única.

Toda la información de la campaña está disponible en www.gastronomiadebarrios.com. Además, contará también con una identidad gráfica propia y una campaña de difusión en las redes sociales de Hostelería Valencia.