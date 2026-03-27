Belén Riquelme, la nueva “chica Almodóvar”: entre cine, cabaret y libertad creativa

La valenciana Belén Riquelme, actriz y artista multidisciplinar valenciana, ya forma parte del universo de Pedro Almodóvar. La artista aparece en el nuevo melodrama del director manchego "Amarga Navidad", el regreso del consagrado creador que explora la autoficción y la relación entre la ficción y la vida.

Limbo Cabaret

Además de su trabajo en cine, Riquelme lidera Limbo Cabaret, un proyecto escénico propio donde combina música en directo, teatro y performance para explorar temas como deseo, identidad femenina y memoria personal con humor, emoción y un toque provocador y que próximamente aterrizará en Valencia.