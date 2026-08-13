Así reaccionaron los animales de BIOPARC Valencia durante el eclipse solar

El eclipse solar total de ayer, 12 de agosto, también provocó reacciones en los animales de BIOPARC Valencia. El equipo del parque realizó un seguimiento antes, durante y después del fenómeno para analizar sus reacciones ante el cambio repentino de luminosidad.

En una entrevista en Más de Uno Valencia, el veterinario de BIOPARC Valencia Javier Martínez ha explicado que una de las reacciones más llamativas se produjo entre los chimpancés. Una de las dos crías subió a la zona más alta de la recreación del árbol, mientras el resto del grupo se reagrupó junto a la base y se dirigió hacia las zonas interiores.

Los elefantes de BIOPARC Valencia | BIOPARC Valencia

Aunque la manada de elefantes africanos, incluidas sus dos crías, y las tortugas gigantes de Aldabra no presentaron muchos cambios, las gacelas de Thomson sí modificaron su comportamiento: buscaron refugio entre las rocas al comenzar a oscurecer y recuperaron su actividad cuando volvió la luz. Además, algunas aves adelantaron su rutina nocturna, dejaron de alimentarse y buscaron sus nidos para dormir.

Analizar los datos obtenidos

Ahora, BIOPARC analizará las imágenes, sonidos y observaciones recogidas y las comparará con los registros de los días previos para determinar qué cambios estuvieron relacionados con el eclipse. Estos resultados se incorporarán al Proyecto TriEclipse, que estudia la respuesta de los animales ante fenómenos astronómicos de estas características.