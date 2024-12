La zona cero de la DANA pide volver a clase: "Necesitan juntarse y relacionarse"

La comunidad educativa al completo de las zonas afectadas por la DANA de València se ha concentrado ante la Conselleria de Educación para pedir la reanudación inmediata de las clases en los centros educativos a los que sea posible o, en su defecto, realojamientos en otras instalaciones. La práctica totalidad de los colegios e institutos en la zona cero de las inundaciones se han visto afectados en mayor o menor consideración.

“Ya no es el conocimiento. Es juntarse y relacionarse, que es lo que necesitan”, reivindica la secretaria del AMPA del IES 25 d’Abril de Alfafar, Susana Mozos. “Algunos han vivido situaciones muy críticas porque el que menos ha perdido el coche; otros han perdido la casa; otros, familiares”, recuerda Mozos, quien ha estado presente en la citada concentración ante la Conselleria de Educación.

“Si yo a mi hijo no lo llevo al colegio en un mes, te aseguro que vienen Servicios Sociales y me montan una. Ahora bien, no está yendo al colegio durante un mes porque ellos no están haciendo nada y no pasa nada. Pues no, también tienen que tener una responsabilidad”, opina la secretaria del AMPA del IES 25 d’Abril de Alfafar, Susana Mozos, en declaraciones a los medios de comunicación.

Volver a clase tras la DANA: "Más fácil ver al Rey que al conseller"

La comunidad educativa de la zona cero de la DANA de València critica, además, la gestión educativa por parte de la Generalitat de Carlos Mazón. “Nos da la sensación de que es más fácil ver al Rey que al conseller de Educación porque todavía no lo hemos visto”, afirma Susana Mozos.

“Nos hubiera gustado que se hubiese puesto unas botas de agua y hubiera venido a meterse en el barro para preguntarnos. Y no lo ha hecho”, censura la secretaria del AMPA del IES 25 d’Abril de Alfafar, uno de los muchos centros educativos valencianos afectados por las inundaciones provocadas por la DANA.

Volver a clase tras la DANA: La Generalitat responde

Inicialmente no estaba previsto pero, finalmente, representantes de la Conselleria de Educación se han reunido con los manifestantes. "Yo no soy técnico y, obviamente, voy a confiar en lo que los técnicos nos digan al respecto", afirma el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, tras mantener un encuentro con AMPAS de Alfafar y Paiporta, entre otros muchos municipios.

"Nosotros no queremos que haya ningún niño en un centro que no reúna las condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Ahí vamos a estar, a lo que los técnicos digan en cada momento", insiste McEvoy en declaraciones a los medios de comunicación, quien ha anunciado la ampliación de la Xarxa Llibres y la reposición del material informático educativo dañado.

Volver a clase tras la DANA: FAMPA se mantendrá vigilante

No obstante y pese a la reunión con la Conselleria de Educación, las familias afectadas insisten en sus reticencias y adelantan, en este sentido, que se mantendrán vigilantes. "Lo que nos toca hacer a toda la comunidad educativa es fiscalizar este trabajo de la Consellera. Ni más ni menos", responde el presidente de FAMPA València, Rubén Pacheco.

"No se trata de, como ellos dicen, hacer política. Exigir una educación de calidad para nuestras hijas e hijos es hacer política, desgraciadamente", critica Rubén Pacheco en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de Daniel McEvoy con las AMPAS de la zona cero de la DANA de València.