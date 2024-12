Comprar un coche tras la DANA: "Me he llevado un chafón. Las ayudas no me llegarán"

El Gobierno comienza a pagar la ayuda económica de 10.000€ para que los afectados y las afectadas por la DANA de València puedan comprar un coche. Eso sí, se trata de una ayuda que da una prioridad especial a la compra de vehículos nuevos o eléctricos, un aspecto concreto que ha provocado ciertas quejas en la zona cero de las inundaciones del veintinueve de octubre.

Una de esas quejas es la de Alejandro, vecino de Paiporta. Él ha perdido los dos coches familiares a consecuencia de la DANA y, ahora, ha comprado un coche de segunda mano. No obstante, previsiblemente, no podrá aprovechar la ayuda económica de 10.000€ procedentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"No tengo capacidad de comprar dos vehículos, y mucho menos dos vehículos nuevos", explica Alejandro en declaraciones a Onda Cero. "Me he comprado un vehículo de cinco años y ahora me encuentro un chafón porque veo que se va a dar ayudas pero que no me van a llegar, entre otras cosas, porque no lo sabía", opina Alejandro a preguntas de esta emisora de radio.

Comprar un coche tras la DANA: "¿Un eléctrico? Inútil"

Este vecino de Paiporta denuncia, además, que muchos garajes siguen negados por el barro y que, por tanto, acceder a los enchufes para cargar un coche eléctrico sería imposible en estos momentos. Así pues, cargar un vehículo eléctrico en la zona cero de la DANA de València sería "inútil".

"Yo vengo ahora mismo del garaje, que hemos estado quitando barro de la segunda planta, del cuadro eléctrico, del cuadro de mandos... Es imposible pensar que vamos a poder cargar un coche. Nos llevará meses, pienso yo", valora Alejandro.

Comprar un coche tras la DANA: Los concesionarios pueden adherirse

Precisamente, los concesionarios interesados en participar en esta campaña de ayudas del Gobierno pueden inscribirse ya al programa. De hecho, afectados y afectadas podrán entregar la solicitud de ayuda en dichos concesionarios en el mismo momento de la compra del nuevo vehículo.