FAMPA València, contra la Generalitat por la DANA: "Ni un estropajo para limpiar colegios"

FAMPA València carga contra la gestión que la Conselleria de Educación está realizando en torno a la DANA de València. Las asociaciones de madres y padres de alumnos denuncian que no tienen datos actualizados, que ni siquiera saben con exactitud el número de alumnos y centros afectados, entre otras cuestiones pendientes, de acuerdo con la entidad.

Por ello, FAMPA València pide a la Generalitat "transparencia" y medidas concretas. Su presidente, Rubén Pacheco, critica que la Conselleria de Educación ni siquiera ha limpiado colegios e institutos afectados sino que lo ha hecho el voluntariado, según ha denunciado Pacheco visiblemente enfadado ante los medios de comunicación.

"Lo tenemos que decir claramente: la Conselleria de Educación no ha puesto ni un estropajo para la limpieza de centros [educativos]", ha criticado Pacheco en declaraciones previas a su reunión de trabajo con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, quien ha visitado València para anunciar inversiones para los más pequeños y pequeñas.

"Es indignante, al margen de que no puede ser que los niños y las niñas no tienen un espacio para socializar y salir del barro", ha añadido el presidente de FAMPA València.

Para las asociaciones de madres y padres de alumnos, la DANA ha evidenciado los recortes de plantilla del pasado. Rubén Pacheco considera que, ahora más que nunca, son necesarios muchos más docentes de los que la Generalitat tiene contratados actualmente porque, para él, el profesorado ha quedado corto.

"¿Cómo es posible que la Conselleria, en estos momentos, no haya tenido en cuenta que las plantillas docentes tienen que reforzarse? ¿Cómo es posible que la Conselleria no sea consciente de que esa ampliación de plantilla es imprescindible porque, si no, no atenderemos a los niños y las niñas afectadas por la DANA en condiciones y saturaremos los centros que puedan acogerles? Es ridículo", ha sentenciado el presidente de FAMPA València, Rubén Pacheco.