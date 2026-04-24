POLÍTICA

Vox registra en Les Corts la iniciativa sobre la "prioridad nacional" y la ministra Morant responde: "Tendrán al Gobierno enfrente"

Los 'populares' "analizan" la PNL mientras la oposición de izquierdas habla de "inconstitucionalidad, racismo y xenofobia"

ondacero.es

València |

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos (i), durante el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat, en Les Corts.
Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos (i), durante el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat, en Les Corts. | Jorge Gil - Europa Press - Archivo

El grupo de Vox de Les Corts Valencianes ha registrado una propuesta para que esta cámara inste al Gobierno valenciano, presidido por el PP, a pedir al Ejecutivo central que garantice la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y repatrie a todos los inmigrantes ilegales.

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha instado tanto al PP como al resto de partidos políticos a "explicar a los españoles por qué se oponen".

El grupo del PP en la cámara valenciana está "analizando" la propuesta "para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios". Así lo ha trasladado su portavoz, Nando Pastor, quien ha sostenido que "el tema del arraigo siempre ha estado ahí" y que este es un "debate estéril" y una "cortina de humo" generada por el Gobierno.

Por su parte, la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha advertido que cualquier gobierno autonómico que tenga la "tentación" de aplicar la 'prioridad nacional', que plantea Vox "tendrá al Gobierno de España enfrente": "Lo vamos a combatir no solo políticamente, sino también a través de los mecanismos que permite la ley, que es denunciar ante el Tribunal Constitucional (TC) los incumplimientos de la Constitución".

Mientras, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha calificado de "engaño" el principio de prioridad nacional que defiende Vox y ha pedido "un poco de cordura" al PP y que no "siga los pasos" de esta formación porque, según ha reivindicado, España "no es un país racista" aunque desde la formación de Santiago Abascal "quieren que lo sea". A su juicio, este partido trata de "generar un problema donde lo que hay es convivencia".

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