Llocnou de la Corona se recupera de la DANA pero las ayudas económicas no llegan

Llocnou de la Corona, en l'Horta Sud, es el pueblo más pequeño de España. Con apenas 0,01 km2 de superficie y poco más de cien habitantes, Llocnou de la Corona cuenta con el título de término municipal más pequeño del conjunto del Estado español en términos de extensión. Así pues, la DANA de València inundó Llocnou de la Corona al completo de agua, barro y fango.

Cinco semanas después de las inundaciones, el hecho de contar con un número reducido de habitantes en el padrón ha favorecido que la práctica totalidad de las solicitudes de ayudas económicas de vecinos y vecinos hayan podido ser tramitadas ya. "Nos preguntan cuándo se harán efectivas las ayudas porque todos están muy necesitados", asegura Amparo Tornero, técnica encargada de la tramitación de las ayudas del Gobierno.

"Tienen que arreglar sus casas y sus coches. También nos preguntan mucho por esas ayudas [las de la compra de vehículos nuevos] porque, como el Estado ha dicho que las van a poner en marcha para los vehículos siniestrados, también preguntan por eso", explica Amparo Tornero en declaraciones en Onda Cero. "Están un poco inquietos", resume Tornero a preguntas de esta emisora de radio.

La DANA en Llocnou de la Corona: "Estamos viviendo en las humedades"

No obstante, vecinos y vecinas de Llocnou de la Corona coinciden en señalar que las ayudas no están llegando. Se refieren, concretamente, de los 6.000€ comprometidos por la Generalitat. "Hemos solicitado la de la Generalitat de 6.000€ y aún no ha llegado. ¿Cuándo llegará? No lo sé pero lo necesitamos ahora. Estamos viviendo en las humedades", reivindica entre lágrimas Fátima, vecina de Llocnou de la Corona.

"Hemos pedido la de la Generalitat pero estamos esperando. No hay nada pero es lo que hay. ¿Hemos sobrevivido? Pues ya está", se resigna María Custodia, residente en Llocnou de la Corona. En el momento de la llegada de la DANA a este municipio, el agua le llegó al cuello tanto a ella - que es una persona con movilidad reducida - como a su madre.

La DANA en Llocnou de la Corona: Dónde solicitar las ayudas

El Ayuntamiento de Llocnou de la Corona está sirviendo como punto para la tramitación de las ayudas económicas tras la DANA de València. Al Consistorio pueden acudir los vecinos y las vecinas de esta localidad de l'Horta Sud si bien, según aseguran desde el propio servicio de tramitación, se están acercando ciudadanos de poblaciones próximas como Alfafar o Sedaví.