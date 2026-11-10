Onda Trending, capítulo 74: Grief Tech

Este lunes Onda Trending pone el foco en una de las aplicaciones más inquietantes y emocionales de la inteligencia artificial: la posibilidad de recrear a personas fallecidas para volver a escuchar su voz, ver su rostro e incluso mantener conversaciones con ellas.

La llamada Grief Tech abre un debate que va mucho más allá de la tecnología: ¿puede ayudarnos a sobrellevar la pérdida o dificulta aceptar la ausencia? A raíz de lo ocurrido en MasterChef, donde Pepe Rodríguez recibió un mensaje recreado con la imagen y la voz de su madre fallecida, Amira Fernández se pregunta dónde termina el homenaje y dónde empieza la manipulación de la memoria.

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