Tendencias

Onda Trending, capítulo 63: Y romperé tus fotos, y quemaré tus cartas

Escribir cartas a mano, usar cámaras desechables, hacer scrapbooks, cerámica o incluso volver a ver Friends o Aquí no hay quien viva, las tendencias "de antes" que vuelven con fuerza entre los jóvenes

ondacero.es

Valencia |

Este lunes Onda Trending analiza cómo muchas tendencias “analógicas” están volviendo con fuerza entre las nuevas generaciones: escribir cartas a mano, usar cámaras desechables, hacer scrapbooks, cerámica o incluso recuperar series y películas de los 2000 como Friends, Aquí no hay quien viva o Gossip Girl. Analizamos por qué la Generación Z, que ha crecido rodeada de pantallas e inmediatez, ahora busca experiencias más lentas, auténticas y emocionales como forma de desconexión digital.

Amira Fernández pone sobre la mesa la nostalgia compartida y cómo las series o la música de antes siguen conectando generaciones, mientras nos preguntamos cuáles serán las “series confort” o los artistas actuales que dentro de 20 años tendrán su propio biopic.

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