Tendencias

Onda Trending, capítulo 59: Amor bonito

Desde el impacto cultural de Coachella hasta el fenómeno viral de las “frutinovelas” en TikTok, los protagonistas de este nuevo capítulo

ondacero.es

Valencia |

En este episodio 56 de Onda Trending y tras varios días sin programa, nos ponemos al día repasando algunas de las tendencias más comentadas del momento. Desde el impacto cultural de Coachella hasta el fenómeno viral de las “frutinovelas” en TikTok, analizando cómo el entretenimiento digital sigue reinventándose con formatos cada vez más creativos y adictivos.

Amira Fernández también pone sobre la mesa una nueva reflexión sobre el amor en tiempos de inmediatez. Entre historias reales, anécdotas y una cierta inspiración de la colaboradora de Venus en Tauro, abrimos debate sobre el miedo al compromiso, la idealización de las relaciones y la importancia de cerrar etapas. Porque, como en esas series de Netflix con finales abiertos, a veces somos nosotros quienes debemos atrevernos a escribir el cierre que merecemos.

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