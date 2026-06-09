Más allá del icono: València redescubre a Frida Kahlo

El Teatro Olympia impulsa en València la exposición “Frida Kahlo by Woman Experiences”, una propuesta que invita a descubrir una faceta menos conocida de la artista mexicana. La muestra, instalada a partir de este martes 9 de junio en el Ateneo Mercantil de la capital, combina fotografías inéditas, cartas manuscritas, joyas de época, material audiovisual y teatro para ofrecer una visión más cercana de una de las figuras más influyentes de la historia del arte.

Documentos inéditos

El proyecto fue presentado en 2023 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y está alineado con el movimiento global Generation Equality de ONU Mujeres. Una iniciativa que, tal y como explica este martes en el programa Comunitat Valenciana en la Onda Mairén Muñoz, directora artística y actriz del proyecto, nace a partir de documentos inéditos y cartas procedentes de una colección privada mexicana.

Frida a través del teatro

La teatralización permite al público acercarse a los pensamientos y emociones de Frida Kahlo a través de textos extraídos de sus propios escritos. Entre los elementos más destacados figuran las fotografías realizadas por su padre, Guillermo Kahlo, y una selección de cartas originales de la artista, piezas que están despertando una gran emoción entre los visitantes. Más allá de su valor artístico, la muestra reivindica valores como la igualdad, la resiliencia y el empoderamiento femenino.