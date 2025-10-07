Hostelería Valencia reconoce a los referentes del sector en una gala con sabor a homenaje

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) ha celebrado en el auditorio Mar Rojo de l’Oceanogràfic, la gala de entrega de los Premios Hostelería Valencia 2025, una cita en la que se reconoció a los grandes referentes del sector y en la que tradición, innovación y compromiso social fueron protagonistas.
El acto reunió alrededor de 500 asistentes y contó con un gran número de representantes institucionales, organizaciones empresariales y sociedad civil, así como empresas y profesionales hosteleros valencianos.
Los galardonados en los Premios Hostelería Valencia 2025 fueron los siguientes:
- Trayectoria profesional: Manu Ragull de Grupo Portolito
- Emprendedor hostelero: Román Navarro - Familia Tonyina
- Diseño hostelería: Atenea Sky Innovación y calidad: Nou Gourmet
- Comunicación gastronómica: Maje Martínez
- Servicio de Sala: Inés Correira - Jefa de Sala Orobianco
- Gastronomía sostenible: 2 Estaciones
- Empresa familiar hostelera: Hostal Blayet
- Fidelidad y apoyo al sector: Bodegas Vicente Gandía
Asimismo, la Federación rindió homenaje a la solidaridad y resiliencia demostrada durante la última DANA, reconociendo la importante labor de World Central Kitchen y el Banco de Alimentos de Valencia, además de otorgar una mención simbólica a las empresas hosteleras afectadas, recogida por Raúl Aliaga, de la Taberna Aliaga de Catarroja.