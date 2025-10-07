Hostelería Valencia reconoce a los referentes del sector en una gala con sabor a homenaje

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) ha celebrado en el auditorio Mar Rojo de l’Oceanogràfic, la gala de entrega de los Premios Hostelería Valencia 2025, una cita en la que se reconoció a los grandes referentes del sector y en la que tradición, innovación y compromiso social fueron protagonistas.

El acto reunió alrededor de 500 asistentes y contó con un gran número de representantes institucionales, organizaciones empresariales y sociedad civil, así como empresas y profesionales hosteleros valencianos.

Los galardonados en los Premios Hostelería Valencia 2025 fueron los siguientes:

Trayectoria profesional: Manu Ragull de Grupo Portolito

Emprendedor hostelero: Román Navarro - Familia Tonyina

Diseño hostelería: Atenea Sky Innovación y calidad: Nou Gourmet

Comunicación gastronómica: Maje Martínez

Servicio de Sala: Inés Correira - Jefa de Sala Orobianco

Gastronomía sostenible: 2 Estaciones

Empresa familiar hostelera: Hostal Blayet

Fidelidad y apoyo al sector: Bodegas Vicente Gandía

Los momentos más emotivos de la noche fueron la mención especial a Vicente Rioja, con motivo del centenario del histórico Restaurante Rioja de Benisanó, y la entrega del premio de empresa familiar para el que las distintas generaciones que han pasado por Hostal Blayet se reunieron en el escenario para recoger el galardón.

Asimismo, la Federación rindió homenaje a la solidaridad y resiliencia demostrada durante la última DANA, reconociendo la importante labor de World Central Kitchen y el Banco de Alimentos de Valencia, además de otorgar una mención simbólica a las empresas hosteleras afectadas, recogida por Raúl Aliaga, de la Taberna Aliaga de Catarroja.