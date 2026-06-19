Comunitat Valenciana en la onda especial Hogueras de San Juan

Durante el espacio, los oyentes han podido conocer todos los detalles de la inminente llegada de las fiestas, con un recorrido por los principales actos que marcarán los próximos días y un análisis de los preparativos que convierten a Alicante en el epicentro festivo del mes de junio.

El programa ha versado sobre la actualidad de las Hogueras, el trabajo que desarrollan durante todo el año las comisiones, la elaboración de los monumentos, así como el impacto cultural, social y turístico de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional.

Además, ha contado con entrevistas y testimonios de protagonistas vinculados a la fiesta para acercar a la audiencia el ambiente que ya se vive en las calles a pocos días de los actos centrales de las celebraciones.

Arte efímero, tradición, pólvora, música, gastronomía y participación ciudadana serán algunos de los elementos que protagonizarán este especial radiofónico que sirve como antesala de una de las citas festivas más importantes del calendario valenciano.

El programa especial "Hogueras de San Juan" elste viernes 19 de junio, a partir de las 14:30 horas, dentro de Comunitat Valenciana en la Onda.

Colabora: Generalitat Valenciana.