Caixa Popular lliura 60.000 euros en ajudes per a impulsar la igualtat de gènere

Caixa Popular celebra la sisena edició de la seua Convocatòria d'Ajudes per la Igualtat, una iniciativa que enguany ha triplicat la dotació econòmica, amb 60.000 euros destinats a impulsar projectes que promouen la igualtat de gènere.
Este fons s'ha constituït en part gràcies a la recaptació de la Targeta Dona de Caixa Popular, que destina un percentatge dels beneficis obtinguts per utilitzar-la en projectes socials, sense cap cost per al client.
La selecció d’entitats premiades s'ha realitzat entre més de 130 propostes, mitjançant un procés participatiu en el qual han intervingut tant l'equip de Caixa Popular com les persones usuàries de la Targeta Dona, a través de votació en línia.
En esta edició, el fons d'ajudes es distribueix en tres categories, cada categoria compta amb una ajuda de 6.000€, altra de 4.000€, i una de 2.000€.
En la categoria Drets i Protecció de les Dones, destinada a projectes que facen costat a dones en situació vulnerable, les iniciatives premiades són:
· Ajuda de 6.000€: 'CUIDAR-SE' de Asociación de Personas Afectadas por el Cáncer
· Ajuda de 4.000€: 'Atenea' de Asociación Mujeres por Derecho
· Ajuda de 2.000€: 'VOCES' de Red Aminata
En la categoria Coeducació, Infància i Joventut dirigida a iniciatives que impulsen la igualtat de xiquets, xiquetes i joves, els projectes beneficiaris son:
· Ajuda de 6.000€: 'Tallers per a la prevenció de la violència de gènere en l'adolescència' de Fundació Escola Valenciana
· Ajuda de 4.000€: 'Niñas con Voz' de Asociación por la Inclusión en la Diversidad
· Ajuda de 2.000€: 'Dones que inspiren' de Associació Ciutadania i Comunicació ACICOM
En la categoria Lideratge i Emprenedoria en Femení, enfocada en projectes orientats a impulsar el lideratge, la ocupació i l’emprenedoria femenina, han resultat premiats els següents projectes:
· Ajuda de 6.000€: 'TERRALab' de Asociación Nosotras Valencia
· Ajuda de 4.000€: 'Click per la Igualtat' de Associació Viver Creatiu
· Ajuda de 2.000€: 'Dones que electrifiquen el futur' de Associació Social Trencant TNT
En la categoria Arts i esports per la Igualtat, propostes que utilitzen l’art, l’expressió o l’esport per promoure la igualtat de gènere, els projectes premiats són:
· Ajuda de 6.000€: 'FemArt 2026' de FEVADIS
· Ajuda de 4.000€: 'Trencant estereotips des del futbol: igualtat i oportunitats per a les xiquetes en l'esport' de Club de Futbol Femení Torrent l'Horta Sud
· Ajuda de 2.000€: 'Rugby 4All' de Club Lobos Quadrugby Valencia
En la categoria Benestar Emocional i Salut Mental en Igualtat, que recull iniciatives que impulsen el benestar integral de les dones, han resultat premiats els següents projectes:
· Ajuda de 6.000€: 'Origami' d’ASAEM Salut Mental
· Ajuda de 4.000€: 'Conectadas' de DE NEU, Asociación de Enfermedades de los Neurotransmisores
· Ajuda de 2.000€: 'Kaleida' de Proyecto Vivir Fundación de la CV
Des del llançament de la primera convocatòria, s'han impulsat 19 projectes i s'han destinat 70.000 €, gràcies a les més de 29.000 Targetes Dona contractades.