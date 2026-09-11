Onda Cero acerca este viernes 11 de septiembre a sus oyentes uno de los destinos de interior más destacados de la Comunitat Valenciana con la emisión de un programa especial de Comunitat Valenciana en la onda desde Montanejos.

Comunitat Valenciana en la onda en directo desde Montanejos | Onda Cero

A partir de las 14:30 horas, el equipo del programa se ha trasladado hasta Villa Purificación, desde donde se ha emitido en directo un programa dedicado a descubrir los atractivos turísticos de Montanejos y a poner en valor todo lo que ofrece este municipio del interior de Castellón.

Durante el programa, los oyentes han podido conocer de cerca las diferentes propuestas que convierten a Montanejos en un destino turístico de referencia: su entorno natural, las posibilidades de turismo activo, su gastronomía y las opciones de bienestar vinculadas a sus conocidas aguas termales.

Comunitat Valenciana en la onda en directo desde Montanejos | Onda Cero

Con esta programación especial, Comunitat Valenciana en la onda apuesta por llevar la radio hasta diferentes puntos de la Comunitat Valenciana para contar en directo sus fiestas, tradiciones, patrimonio, gastronomía y propuestas turísticas, dando visibilidad a los municipios y a todo aquello que los hace únicos.

En directo desde Villa Purificación, en Montanejos.

Colabora: Turisme Comunitat Valenciana.