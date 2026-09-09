Caixa Popular reparteix 135.000 euros entre 22 projectes amb ‘Un Dia de Salari’

Els fons procedeixen de la donació voluntària d'un dia de salari per part de l'equip de treball de l'entitat, a la qual Caixa Popular ha afegit una aportació equivalent al triple de la quantitat recaptada. Ho expliquen Cristina Pérez y María Jesús Figuerola, de l'àrea de persones.
Els projectes beneficiaris de les ajudes en esta edició són:
• ‘Mejora de la salud física y nutricional en pacientes con neoplasias hematológicas’ de ASLEUVAL: 15.000€
• ‘Programa atención integral para el fomento de la autonomía de personas con esclerosis múltiple’ de ACVEM: 10.000€
• ‘12 meses, 12 hábitos Saludables’ de Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer de Utiel y comarca: 10.000€
• ‘Personas que transforman’ de Auna Inclusió: 10.000€
• ‘ARRELS — Aula de Formació Agroambiental Inclusiva’ de Associació de persones amb discapacitat PODEM: 6.000€
• ‘SPORTS+ | Deporte para menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad’ de Sumando Contigo: 6.000€
• ‘Entre Totes’ de Cor de Terra: 6.000€
• ‘Art-Aprodis Creatividad, Diseño e Inclusión’ de Asociación APRODIS: 6.000€
• ‘Tu pots, Jo també’ de Asociación Proyecto Empar: 6.000€
• ‘Arrels, Rehabilitació i Sostenibilitat’ de Asociación Onada Inclusión: 6.000€
• ‘Llavors de canvi’ de Plataforma de voluntariat de la CV: 6.000€
• ‘Orriols Cuida la Vida Red comunitaria para cultivar, reparar, crear y convivir’ de Asociación Orriols Convive: 6.000€
• ‘Liderazgo económico y bienestar de las mujeres en India’ de Manos Unidas Comité Católico de la Campaña contra el Hambre en el Mundo: 6.000€
• ‘Asesoría jurídica gratuita para la población del Barrio del Cristo’ de Asociación Teuladí. 6.000€
• ‘Sembrando Inclusión’ de Associació Valenciana De Solidaritat Amb Àfrica -AVSA: 6.000€
• ‘Escuela de Ciudadanía’ de Jovesólides: 6.000€
• ‘Aula Natura Inclusiva i Sense Barreres de AFA Col·legi públic el Crist de Meliana: 3.000€
• ‘València, fil d'històries’ de Asociación Bernat y Loli Iniciatives Educatives (ByLinedu): 3.000€
• ‘CON-VIVIENDO Segundas oportunidades que transforman vidas’ de Domus Pacis Casal de la Pau: 3.000€
• ‘Natzaret a la Taula’ de Asociación de mujeres por la agricultura y la ecología – AMAE: 3.000€
• ‘Del treball a l’escola: Mirades que transformen’ de Fundación juntos por la vida: 3.000€
• ‘Apoyo a la construcción del Centro de Formación y Emprendimiento para mujeres vulnerables’ de Asociación para la cooperación y el desarrollo de Togo: 3.000€