Comunitat Valenciana en la onda celebra el Día de la Mujer

El viernes 6 de marzo, Onda Cero Valencia se vuelca con el Día de la Mujer con una emisión muy especial. Comunitat Valenciana en la Onda desde el Centre del Carme Cultura Contemporánea.

Durante esta jornada, Begoña Perpiñá y Andrea Agut estarán al frente de una programación dedicada a visibilizar el papel de la mujer en la sociedad, dando voz a referentes en distintos ámbitos y poniendo el foco en la igualdad, el liderazgo femenino y los retos pendientes.

Una emisión especial con entrevistas, testimonios y análisis para reflexionar, compartir y seguir avanzando.

El 6 de marzo, la radio se escribe en femenino. Comunitat Valenciana en la onda en directo desde el centre del Carme Cultura Contemporánea

Colabora:

Generalitat Valenciana

Valencia

