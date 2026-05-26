COCEMFE i Caixa Popular impulsen l'expressió artística de les persones amb discapacitat

El Cicle Cultural Descobrim s'inaugurarà dijous que ve 28 de maig en l'hivernacle cultural LaLenta amb l'exposició fotogràfica ‘Moure Barreres’, una selecció d'imatges centrades en el moviment procedents de diferents edicions del concurs ‘Sense Barreres’, impulsat per Caixa Popular i COCEMFE València. Durant l'acte, la fotògrafa Salma Jareño, guanyadora de la III edició del certamen, compartirà la seva experiència com a fotògrafa del projecte BalletVale+, que des de fa més d'una dècada organitza grups de ballet adaptat per a nens i nenes amb necessitats motores especials. L'exposició podrà visitar-se fins al dissabte 6 de juny.
El diumenge 31 de maig tindrà lloc la Jornada d'Arts Escèniques en el Teatro Círculo de Benimaclet, que oferirà un espai d'expressió artística a persones amb discapacitat vinculades a les associacions de COCEMFE València.
La ballarina Cristina Reolid i la poeta Ángela Navarro seran les artistes convidades d'aquesta edició i uniran dansa i poesia en una proposta conjunta. A més, el Col·lectiu Pla B presentarà la peça ‘Trifase-Pràctiques de resistència escènica’, dirigida per Stefania Biffani, on exploraran els múltiples usos del gest per a respondre a la següent pregunta: en quin moment aquest llenguatge es converteix en moviment?
La trobada inclourà també la participació de César Navarro, usuari de l'associació ASEM, amb una peça de dansa, així com l'actuació musical del cantant valencià Alex Delis, usuari de l'associació ALCE.
La programació continuarà el dimecres 3 de juny amb la projecció del curtmetratge ‘El ball de les mans’, patrocinat per AVAAR i escrit i dirigit per Néstor Grande. L'obra aborda l'impacte de les malalties cròniques invisibles a través de la història de Sofia, una dissenyadora gràfica a la qual li canvia la vida després d'un diagnòstic d'artritis, posant el focus en les barreres socials i emocionals que afronten moltes persones amb discapacitat orgànica.
El cicle conclourà amb el col·loqui ‘Deure de felicitat: els beneficis del moviment a través del ball en persones amb discapacitat’, un espai de diàleg en el qual participaran Marcia Castillo, cofundadora de BalletVale+; Aurora Diago, integrant del grup Mobilitats Diverses i responsable del taller ‘Última cabriola’ desenvolupat amb personas usuàries de COCEMFE València en el marc del Descobrim; i Berni Henderson, terapeuta ocupacional de COCEMFEValència.
La Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València, COCEMFE València, és una entitat sense ànim de lucre, constituïda a l'agost de 1994 per un grup de persones de diferents associacions de discapacitat de la província de València, amb l'objectiu de defensar els drets de les persones amb discapacitat física i orgànica.