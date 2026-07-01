Andrés Arlandis: “Me gustaría que tanto los socios como los regatistas se sientan orgullosos de esta edición del Trofeo SM la Reina”

El ‘XXVII Trofeo SM la Reina - XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’, ya espera el momento en que las embarcaciones de las pruebas Inshore entren en liza por la victoria en las diferentes clases y la clasificación general. Resuelta la regata Offshore ORC A2, la organización ya encara el espectáculo náutico de las costeras.

El presidente del RCN de Valencia, Andrés Arlandis, reflexiona respecto a la edición de 2026 en la previa y augura grandes jornadas en el agua y fuera de ella fruto de la calidad de los barcos y regatistas participantes, y del trabajo del equipo de trabajo, así como de los socios del club.

El Hydra HM Hospitales (RCN El Balís) se adjudicó la victoria final de la prueba larga del pasado fin de semana. El DK 46 patroneado por Óscar Chaves completó el recorrido de 162 millas con una inversión de tiempo de 30:44:55, que tras la compensación significó el triunfo. “Quiero trasladar mi enhorabuena al Hydra por su victoria en Valencia, que además ha sido un triplete tras haberse impuesto también en las largas del Godó y de PalmaVela. Felicidades. Además, traslado la enhorabuena a todos los participantes de una prueba siempre exigente y complicada”, traslada el presidente del RCN de Valencia.

Completada la regata larga, la organización ya afronta la semana de las pruebas costeras, las Inshore, con la entrada en liza de las clases ORC 0, 1, 2, 3 y 4, Sportboat, J80, Open y Promoción, que competirán en aguas de València entre los días 3 y 5 de julio.

Por lo pronto, se trata de una edición que alcanzará cifras históricas con cerca de 130 barcos inscritos (números globales entre la prueba Offshore y las Inshore), representando a España (en mayor cuantía), Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Suiza, Estonia, Turquía y Argentina.

“Estamos en números similares a los que esta regata tuvo en un contexto como el que se generó en la etapa de la 32ª Copa América, siendo Valencia foco internacional de la vela del más alto nivel. Incluso se supera aquella edición tanto en cantidad como en la calidad de los barcos. De hecho, los técnicos nos dicen que vamos a tener un altísimo nivel en esta edición. Además, he de destacar que, dado lo que significa la relación entre el club y la regata con la Armada, habrá tres barcos de la Armada. Y tendremos grandes embarcaciones participantes y regatistas del máximo nivel. Será una edición numerosa y con mucha calidad, que pueden disfrutar mucho de un campo de regatas como el nuestro”, valora Arlandis.

El Trofeo SM la Reina también es un evento dinamizador para València: “Somos un motor económico para la ciudad. Movemos cerca de 1.200 regatistas, más equipos y acompañantes. Vienen muchas personas de fuera que tienen que pernoctar y se genera consumo en la ciudad. Somos un buen dinamizador de la marca València”.

El presidente del RCNV lanza además un mensaje de invitación a seguir esta regata homenaje a la Armada: “Es un espectáculo muy visual, muy atractivo. Invitamos a la ciudad a que nos visiten y vean el ambiente de este deporte con una calidad de regatistas y barcos impresionante”.

Además, visitará las instalaciones del RCNV en el marco del Trofeo SM la Reina la doble medallista de oro olímpica, Theresa Zabell, quien presentará su libro ‘El poder de los 5 aros’ el próximo sábado 4 de julio a las 18:00 horas.

Arlandis guarda un deseo para la conclusión de esta edición: “A mí me gusta mucho mirar a los ojos a la gente y ojalá el domingo cuando acabe, cuando nos reunamos los compañeros de la organización veamos sonrisas y rostros de satisfacción porque haya sido un éxito organizativo. Que ayude el viento también. Que los socios también lo hayan disfrutado y tengan esa misma sonrisa. Y los regatistas se hayan visto bien atendidos”.