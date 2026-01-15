Adrián Ortolá: "Raghouber es un espectáculo, fue el mejor 6 de la temporada pasada"

El portero de Jávea Adrián Ortolá conoce de primera mano a Ugo Raghouber y Luís Castro con los que coincidió el curso pasado en el USL Dunkerque. El jugador, formado en el Villarreal, ha pasado por Barcelona, Alavés, Deportivo, Tenerife, Girona o Sabadell entre otros, antes de llegar al fúbtol francés

El alicantino reconoce que se le pone "la piel de gallina de pensar en el año en Dunkerke porque fue increíble. Salíamos sabiendo que íbamos a ser protagonistas. cuanto más protagonista seas menos vas a sufrir y esa es una clave de los partidos para Luis. Hablé con él la semana pasada y están muy contentos".

La temporada pasada "disfruté con Luís Castro de forma espectacular. Fue mi mejor año deportivo. Le gusta tener protagonismo con el balón y eso es clave en los partidos", ha dicho el de Jávea.

No le sorprendió su llegada al Levante "porque se de lo que es capaz y no tiene techo. Si se tiene paciencia con el va a dar muy buen resultado".

Además compartió vestuario con Ugo Raghouber "y es un espectáculo. El mejor 6 de la temporada pasada. Hacía tiempo que no veía a un jugador superar líneas tan fácil, posicionarse, sostener al equipo defensivamente".