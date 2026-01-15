Así ha sido la llegada de Ugo Raghouber al Levante UD hasta final de temporada

El Levante luchará hasta el último minuto por permanecer en primera división y en la medida de sus posibilidades, reestructurará la plantilla para tratar de lograr el objetivo.

La llegada de Paco Cortés y la salida de Jorge Cabello, han sido dos de los primeros movimientos en este mes de enero. El tercero es la llegada del mediocentro francés Ugo Raghouber en calidad de cedido hasta final de curso.

El conjunto granota seguirá moviéndose en esta ventana en la que espera la llegada de un central y posiblemente la salida de Koyalipou. Sin embargo hay dos nombres encima de la mesa por los que s epodría ingresar una importante suma de dinero que buena falta le hace al conjunto de Orriols.

Kervin Arriaga y Etta Eyong son dos de los jugadores más cotizados del equipo de Castro por los que se podría ingresar cerca de 10 millones por el hondureño y 30 por el delantero.

Ugo Raghouber

El centrocampista (13/07/2003, Clichy) se unió al LOSC Lille en 2017 para formarse y seguir creciendo profesionalmente en sus equipos de la cantera. Su progresión por las diferentes categorías le llevó a participar en los entrenamientos del primer equipo en 2022.

Un año más tarde, Raghouber salió cedido al Le Mans FC y en 2024, al USL Dunkerque. En el conjunto francés, y bajo la dirección del actual entrenador del Levante UD, Luís Castro, se consolidó como una de las piezas fundamentales de un equipo que peleó por el ascenso a la máxima categoría y alcanzó las semifinales de la Copa de Francia. Tras finalizar la temporada, el jugador regresó a su club de origen, el LOSC Lille.