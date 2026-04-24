Entrevista

Sagunto vive este sábado un experiencia musical diferente con el Cuarteto de Cuerda Valencia y su concierto '4 Pop.Es'

Una propuesta que rompe moldes y redefine la música de cámara en el Centro cultural Mario Monral

María José Gimeno

Sagunto |

Este fin de semana Sagunto se prepara para vivir una experiencia musical diferente, vibrante y absolutamente imprescindible. El Cuarteto Cuerda Valencia llega con su esperado Concierto '4 Pop.es', una propuesta que rompe moldes y redefine lo que entendemos por música de cámara.

Formado por Mara Ponce, Lola Bendicho, Teresa Alamá y Paloma Castellar, este cuarteto acumula ya más 15 años de trayectoria, consolidándose como una formación de referencia por su excelencia y, sobre todo, por su capacidad de sorprender. Su identidad musical se mueve entre dos mundos: el rigor y la elegancia de la música clásica, y la frescura de géneros como el pop, el rock o incluso la electrónica.

Esa fusión es precisamente su sello. Sobre el escenario, no solo interpretan piezas, sino que crean atmósferas, emociones y experiencias que conectan con públicos muy diversos. No es casualidad que hayan brillado en escenarios de primer nivel ni que hayan participado en proyectos cinematográficos: su propuesta trasciende etiquetas y rompe las barreras del género clásico.

La cita será este sábado a las 20:00 horas en el Centro Cultural Mario Monreal, dentro de la programación trimestral de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto. Una oportunidad única para disfrutar de un concierto que promete sorprender desde la primera nota.

Todos los detalles en esta entrevista con María José Gimeno.

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