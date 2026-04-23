Entrevista

El escritor Nando Pilgrim vuelve a las librerías con su última novela: 'Ningú mor ensenyat'

Durante la entrevista con María José Gimeno, el escritor residente en Faura desvela las claves de esta nueva publicación, su recorrido como autor y su forma de entender la escritura

María José Gimeno

Sagunto |

Hoy, Día del Libro, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Sagunto el escritor Nando Pilgrim, autor con una sólida trayectoria vinculada a la literatura en valenciano y a la creación contemporánea, que vuelve a las librerías con su última novela: Ningú mor ensenyat.

Durante la entrevista ha desvelado no solo las claves de esta nueva publicación, sino también su recorrido como autor y su forma de entender la escritura.

Una conversación pausada, necesaria, de esas que invitan a escuchar, a pensar y, quizá, también a leerse por dentro.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.

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