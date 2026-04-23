Entrevista

Castelló: "El Plan VIVE trae a Sagunto más de 200 viviendas públicas"

Alfredo Castello, vicepresidente primero de Les Corts, diputado y ex alcalde de Sagunto ha hablado en Más de uno Sagunto de la vivienda, deducciones fiscales para personas, físicas y jurídicas, e inversiones en Sanidad

María José Gimeno

Sagunto |

(Sin asunto)

El Plan Vive avanza en Sagunto con la previsión de más de 200 nuevas viviendas protegidas. Una apuesta que busca facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias, y que llega en un momento clave, con el acceso a la vivienda en el centro del debate social.

Alfredo Castello, Vicepresidente Primero de Les Corts, diputado y ex alcalde de Sagunto ha hablado de este tema en Más de uno Sagunto. También de las de deducciones fiscales, para personas físicas y jurídicas, y de inversiones en Sanidad.

Todos los detalles en esta entrevista en Más de uno.

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