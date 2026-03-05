Onda Cero Sagunto retransmite el ‘Programa especial Fallas 2026’ desde el Mercado Municipal del Puerto de Sagunto 

El Mercado Municipal del Puerto de Sagunto se ha convertido en el escenario de un programa especial dedicado a las Fallas 2026, una emisión en directo que ha reunido a representantes institucionales, protagonistas del mundo fallero y figuras clave de la fiesta para compartir con los oyentes el ambiente, la tradición y la actualidad de estas celebraciones.

Durante el programa han pasado por los micrófonos representantes institucionales. El alcalde de Sagunto, Darío Moreno Lerga, ha destacado el valor cultural, social y económico que las Fallas tienen para el municipio, subrayando el papel fundamental de las comisiones falleras y de todos los colectivos que hacen posible la fiesta.

También han participado la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, que ha repasado los actos más destacados del calendario fallero, y la concejala de Turismo, Natalia Antonino, quien ha puesto el acento en la proyección turística de las Fallas y en su capacidad para atraer visitantes a la ciudad.

El programa ha contado además con la presencia del presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunto, Hugo Morte, acompañado por el vicepresidente Antonio José Fresno, quienes han abordado el trabajo que se realiza desde la federación para coordinar y fortalecer la actividad de las comisiones falleras.

Uno de los momentos más especiales ha sido la entrevista a las Falleras Mayores de la comarca, Ana Martínez y Noa Barea, que han compartido sus vivencias, emociones y la responsabilidad que supone representar a las Fallas.

El arte y la tradición también han tenido su espacio con la participación del artista fallero Dani Barea, que ha explicado el proceso creativo de los monumentos falleros y la evolución artística de estas obras efímeras.

El programa ha contado igualmente con representantes de Viu les Falles, quienes han aportado su visión sobre la organización y la implicación del tejido fallero en la fiesta. También con el autor del manto de las ofrendas, el florista, Vicente Vidal.

La emisión ha finalizado con la intervención del alcalde de Sagunto, quien ha sido el encargado de cerrar este especial dedicado a las Fallas 2026, agradeciendo la implicación de todas las personas y entidades que mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas del municipio.

Un programa especial que, desde el Mercado Municipal del Puerto de Sagunto, ha acercado a los y las oyentes el pulso de las Fallas, reuniendo a sus protagonistas y reflejando la fuerza de una fiesta que combina cultura, arte, tradición y participación ciudadana. Presenta, María José Gimeno.