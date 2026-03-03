Onda Cero emite en directo el programa 'Fallas 2026' desde el mercado municipal del Puerto de Sagunto

Este jueves viremos un programa muy especial en Más de Uno Sagunto. Nos trasladamos en directo al Mercado Municipal de Puerto de Sagunto para celebrar las Fallas 2026 con todos sus protagonistas.

A partir de las 12:20 y hasta la 1:30, estaremos rodeados del ambiente fallero con las voces que hacen posible la fiesta: nuestras Falleras Mayores, integrantes de la Federación Junta Fallera de Sagunto, artistas florales, pirotécnicos y artistas falleros que nos contarán cómo se viven y se preparan estas Fallas.

Un programa especial para sentir la fiesta desde dentro, con entrevistas, ambiente y toda la actualidad fallera.

Especial Fallas 2026 en Más de Uno Sagunto, este jueves desde el Mercado Municipal de Puerto de Sagunto, de 12:20 a 13:30.

Les esperamos.