Los Moros y Cristianos de Sagunto arrancan la programación de la 36 edición de su fiesta este viernes

Los Moros y Cristianos de Sagunto vivirán su fiesta del 25 de septiembre al 4 de octubreto celebrará del 25 de septiembre al 4 de octubre la festividad de Moros y Cristianos, en honor a la Virgen del Remedio. La programación de la 36ª edición de la fiesta en la ciudad se concentrará en los dos fines de semana. Además, este año la celebración es especial, ya que la festividad ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

El Pregón iniciará las fiestas el viernes, 25 de septiembre, a las 20:30 horas desde el balcón del Ayuntamiento, y será a cargo de la periodista local, Marián Romero. Previamente, a las 19:45 horas las comparsas iniciarán su recorrido por la calle Camí Reial. Por la noche, habrá cena de olla en la plaza Cronista Chabret y la entrega de los premios culturales a partir de las 21:30 horas. La jornada acabará con la actuación de la orquesta En bucle covers hasta las 3:00 horas de la madrugada.

El sábado 26 será el Alardo, empezando la programación a las 18:30 horas, cuando los festeros y las festeras se concentren en la plaza Cronista Chabret, cerca del Ayuntamiento. A las 19:00 horas saldrán disparando sus trabucos, acompañados de música, por la calle Camí Reial, la plaza Antigua Morería, la calle Los Huertos hasta llegar al Terraet de la plaza Cronista Chabret.

El siguiente fin de semana, el viernes día 2 se celebrará el Despullament del Moro. A las 19:00 horas será la concentración en el Terraet para salir a las 19:30 horas hacia la iglesia del Salvador por el Camí Reial. A las 20:15 horas será la ofrenda a la Virgen del Remedio, patrona de la fiesta y del barrio del Raval, y después se llevará a cabo el Despullament del Moro, a cargo del Embajador Moro, Ángel Murillo. Después, a las 21:00 horas, se saldrá nuevamente hacia la plaza Cronista Chabret por el Camí Reial.

El sábado día 3, a las 19:30 horas comenzará la Gran Entrada Mora y Cristiana que recorrerá la calle Valencia, la calle Camí Reial, la plaza Cronista Chabret y la avenida Doctor Palos, acabando en la sede de UGT. Previamente, a las 19:15 horas, se habrá celebrado la acción de gracias a la Virgen del Remedio dentro de la iglesia del Salvador.

Finalmente, el domingo 4 de octubre concluirá la programación con las Embajadas. Tras concentrarse en la plaza Antigua Morería a las 11:15 horas, las comparsas marcharán hacia el Castillo de Sagunto, donde a las 12:30 horas tendrá lugar la representación de las Embajadas y la Batalla en la Puerta de Almenara. El acto acabará con la interpretación del himno de Sagunto.

Este año, el bando Moro estará representado por Simón Bermúdez y la abanderada será su hermana, Candela Bermúdez. Mientras, en el bando Cristiano, la comparsa Jaume I estará abanderada por MªCarmen López. Respecto a la comparsa Llancers de Morvedre, la abanderada será Marta Roldán y el capitán, Mario Sendra.

Patrick Salvador y Candela Bermúdez nos cuentan todos los detalles en esta entrevista con María José Gimeno