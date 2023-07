Mara Aranda cierra la XV edición del Cicle de Música Valenciana 'Vicent Garcés' con 'Trobairitz'

La mujer volverá a ser la protagonista indiscutible durante el último concierto de la XV edición del Ciclo de Música Valenciana y de Cámara “Vicent Garcés”, el 29 de julio, a partir de las 23 horas. Concretamente, las mujeres instruidas y cantautoras de la edad mediana, que eran conocidas como “trobairitz”. Precisamente, bajo esa denominación se presenta el concierto que ofrecerá Mara Aranda en la plaza del Hostal. La cantante, que es, además, directora del Centro Internacional de la Música Medieval, celebra 30 años sobre los escenarios con un repertorio lleno de contenido universal.

Con “Trobairitz”, el público disfrutará de unas composiciones que no han perdido un ápice de actualidad, a pesar de que fueron escritas durante los siglos XI, XII y XIII. Junto a estas, y acompañada por cuatro mujeres músicas, Mara Aranda presentará otros textos de los cuales no ha transcendido el autor, pero en los cuales no se descarta también la autoría de mujeres, que vieron en el anonimato una salida para librar a la historia el fruto de sus pensamientos, sentimientos y acciones a la sociedad del futuro.

El concierto, que está patrocinado por el Servicio de Asistencia y Recursos Culturales del área de Cultura de la Diputación de València (SARC).

Mar Aranda nos ha contado todos los detalles.